Кендалл Дженнер показала, звідки у неї ростуть ноги

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 10:29

23-річна Кендалл Дженнер перемогла у номінації «найвідвертіша сукня» на церемонії Оскар. Зірка обрала для дійства сукню, яка не залишила присутнім місця для уяви.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження престижної кінопремії Оскар. Тим часом ЗМІ продовжують публікувати цікаві знімки, які вдалось зробити під час шоу та вечірці, яка пройшла одразу після церемонії.

Так, чималу увагу до себе прикула Кендалл Дженнер. 23-річна модель прибула на свято у відвертій чорній сукні з максимально глибокими вирізами. Усі присутні мали змогу побачити ягодиці зірки подіуму та мініатюрну білизну.

«Кендалл Дженнер прийшла напівгола. Також виділились сукнями Майлі Сайрус та Ріта Ора, однак Дженнер перевершила їх усіх», - відзначають ЗМІ.

Як повідомлялось раніше, на церемонію нагородження Оскара актор-гей Біллі Портер прибув у пишній чорній сукні.