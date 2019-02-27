Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Харківська вбивця Зайцева отримала 10 років тюрми, мало – Ляшко
  • Іменем бандерівки Ганзюк ганьблять вулицю у Херсоні – екс-депутат ВРУ
  • «Євробляхери» проспонсорували частину кампанії Петра Порошенка

Епіфаній створив сторінку в Instagram

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 10:04
Версія для друку
Епіфаній створив сторінку в Instagram

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній відтепер має офіційну сторінку в Instagram. Стало відомо, чому блаженніший вестиме соцсторінку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що митрополит  Епіфаній відтепер має офіційну сторінку у фотоблозі Instagram. Так, його можна знайти за іменем - metropolitanepiphanius. Про це розповіли у прес-службі Київської митрополії Православної Церкви України.

Як зазначається, причина, через яку Епіфаній тепер вестиме соцсторінку – поява ряду фейкових сторінок митрополита, які несуть дезінформацію.

«Оскільки невідомі особи зареєстрували у соціальній мережі Instagram сфальшовану сторінку Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, вважаємо за доцільне створити і регулярно оновлювати справжню сторінку митрополита», – зазначили  ПЦУ.

Представники церкви також закликали інтернет-користувачів відписатися від фйкового акаунту Епіфанія Instagram, який адмініструє нікому невідома особа. Як повідомлялось раніше, 7 січня Православна церква України обзавелась офіційним сайтом, який знаходиться за адресою «pomisna.info».

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції