Епіфаній створив сторінку в Instagram

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 10:04

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній відтепер має офіційну сторінку в Instagram. Стало відомо, чому блаженніший вестиме соцсторінку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що митрополит Епіфаній відтепер має офіційну сторінку у фотоблозі Instagram. Так, його можна знайти за іменем - metropolitanepiphanius. Про це розповіли у прес-службі Київської митрополії Православної Церкви України.

Як зазначається, причина, через яку Епіфаній тепер вестиме соцсторінку – поява ряду фейкових сторінок митрополита, які несуть дезінформацію.

«Оскільки невідомі особи зареєстрували у соціальній мережі Instagram сфальшовану сторінку Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, вважаємо за доцільне створити і регулярно оновлювати справжню сторінку митрополита», – зазначили ПЦУ.

Представники церкви також закликали інтернет-користувачів відписатися від фйкового акаунту Епіфанія Instagram, який адмініструє нікому невідома особа. Як повідомлялось раніше, 7 січня Православна церква України обзавелась офіційним сайтом, який знаходиться за адресою «pomisna.info».