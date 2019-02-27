Епіфаній створив сторінку в Instagram

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Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній відтепер має офіційну сторінку в Instagram. Стало відомо, чому блаженніший вестиме соцсторінку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що митрополит Епіфаній відтепер має офіційну сторінку у фотоблозі Instagram. Так, його можна знайти за іменем - metropolitanepiphanius. Про це розповіли у прес-службі Київської митрополії Православної Церкви України.
Як зазначається, причина, через яку Епіфаній тепер вестиме соцсторінку – поява ряду фейкових сторінок митрополита, які несуть дезінформацію.
«Оскільки невідомі особи зареєстрували у соціальній мережі Instagram сфальшовану сторінку Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, вважаємо за доцільне створити і регулярно оновлювати справжню сторінку митрополита», – зазначили ПЦУ.
Представники церкви також закликали інтернет-користувачів відписатися від фйкового акаунту Епіфанія Instagram, який адмініструє нікому невідома особа. Як повідомлялось раніше, 7 січня Православна церква України обзавелась офіційним сайтом, який знаходиться за адресою «pomisna.info».
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