Польський пропагандист заявив, що Україна не має шансів повернути Крим

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 09:28

Польський журналіст Анджей Талага випустив заяву у стилі роспропаганди. За його словами, Крим назавжди став російським.

Новину передає «Преса України».

Польський журналіст, експерт з питань безпеки, співробітник аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага зробив гучну заяву. За його словами, міжнародна спільнота рано чи пізно визнає факт, що Україна вже ніколи не поверне Крим. Про це він розповів польським ЗМІ, наголошуючи, що світове визнання може прийти навіть через тридцять років.

Талага зазначив, що за 5 років анексії півострова Захід побачив, «наскільки сильна Росія».

«І (Захід - ред.) висловив упевненість, що вона назавжди залишиться з Кримом і в Криму. Ні, (Росія - ред.) не піде. На це немає жодних шансів», - наголосив він.

Підсумовуючи пропагандист зазначив, що статус кво буде зберігатися, однак юридично він закріплений не буде.

«Україна немає ніяких ні політичних, ні військових можливостей повернути собі Крим», - зазначив він.