Харківська вбивця Зайцева отримала 10 років тюрми, мало – Ляшко

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 09:01

Олег Ляшко відреагував на призначення найвищого покарання для винуватців смертоносної ДТП у Харкові, яка мала місце у 2017 році. За його словами, слідом за Зайцевою треба посадити олігарха Димінського та йому подібних, які вчинили ДТП та не відповіли перед законом.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко відреагував на винесення судом рішення у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова, яке трапилось у 2017 році. Як відомо, суддя Віктор Попрас призначив винуватцям ДТП Олені Зайцевій та Геннадію Дронову покарання – 10 років перебування за гратами.

«Мало, але хоч щось. Наступним має бути олігарх Димінський, який п‘яний за кермом убив 31-річну Наталю Трілу. Порошенко рятує вбивцю від відповідальності в обмін на підтримку його каналу. Я дістану Димінського з-під землі і відправлю в тюрму. Гарантую!» - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталась 18 жовтня 2017 року. Автівка 20-річної Олени Зайцевої влетіла у людей, які мали переходити дорогу на світлофорі. В результаті загинуло 6 людей. У справі щодо трагедії зник один з основних свідків - лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона оглядала Зайцеву після ДТП.

В резулдьтаті Зайцева свою провину визнала, хоч її адвокат заявив, що в аварії винен водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, який почав рух на жовтий сигнал світлофора.

Що стосується олігарха Петра Димінського, про якого нагадав Олег Ляшко, то він 18 серпня 2017 року на своєму мерседесі в’їхав в опель Наталії Тріли. В результаті зіткнення жінка померла. Олігарх продовжує жити звичним життям, відвідувати футбольні матчі.