Росія вирішила переманити MARUV до себе

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 08:31

Російська сторона запросила співачку MARUV на пре-паті шоу «Євробачення». Стало відомо, що у Росії вона полюбилась багатьом телеглядачам.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що українську співачку MARUV, яка мала відправитись на «Євробачення» від України, російська сторона вирішила взяти під своє крило.

Як відомо, після скандалу MARUV відмовилась брати участь у конкурсі, заявивши, що вона не буде «політичною бітою». Як зазначалось раніше, в Україні назвали виконавицю «не дуже патріотичною», адже вона гастролює у Росії. Тим не менше, під час відбору вона прошла головний «тест», відповівши – чий Крим.

Користуючись таким ходомподій організатори московської пре-паті міжнародного пісенного конкурсу запросили MARUV в якості почесного гостя.

«Ми запросили українську учасницю MARUV відразу після оголошення про її перемогу в національному відборі. Незалежно від рішення українського телеканалу зняти її з конкурсу, ми будемо раді її бачити на пре-паті, наше запрошення в силі», - розповів продюсер шоу Дмитро Мельников.

Він зазначив, що співачка сподобалась фанам пісенного конкурсу, а її виступ продовжує набираети мільйони переглядів у Мережі. Тим часом Україна не знайшла ким замінити MARUV на конкурсі. Не виключено, що цьогоріч жоден український артист не поїде на шоу.