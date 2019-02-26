Пенсійний вік для українців піднімуть після виборів – експерт

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 14:12

Дмитро Яблоновський попередив, що українські пенсіонери та люди, які збираються найближчим часом вийти на пенсію, можуть не розраховувати на підтримку влади. Експерт попередив, що цьогоріч українців чекає неприємний сюрприз.

Новину передає «Преса України».

Заступник директора «Центру економічної стратегії» Дмитро Яблоновський заявив, що в Україні відбудеться підвищення пенсійного віку. За його словами, такий неприємний сюрприз чекає українців уже в 2019 році. А саме після парламентських виборів.

Експерт пояснив, чому влада піде на такий крок. За його словами, дефіцит Пенсійного фонду України є досить високим. Це означає, що обіцяне раніше підвищення пенсій можливе лише за рахунок підвищення пенсійного віку. Тобто одні люди не вийдуть на пенсію вчасно, в той час як інші отримають символічну надбавку.

«Протягом останніх кількох років Пенсійний фонд України не може ефективно здійснювати процес виплати пенсій через відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів. Іноді він змушений позичати кошти у Державної казначейської служби», - нагадав Дмитро Яблоновський.

Нагадаємо, парламентські вибори в Україні заплановані на 27 жовтня 2019 року.