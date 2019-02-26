Серед 5 найкращих голкіперів Європи опинився Денис Бойко

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Український голкіпер Денис Бойко опинився серед кращих голкіперів за кількістю «сухих» матчів. Стало відомо, хто опинився з ним у топ п’ятірці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що голкіпер українського футбольного клубу «Динамо» Денис Бойко опинився в одному ряду найкращих голкіперів за кількістю «сухих» матчів у топ-10 лігах Європи.
За даними ресурсу Transfermarkt, українець потрапив у топ-5, зайнявши п’яте місце. На його рахунку 12 сухих матчів з 19 ігор. На першому місці знаходиться голкіпер «Ліерпуля» Аліссон - 15 сухих матчів з 27 ігор.
Друга сходинка дісталась Мерт Гюнок, «Істанбулспор», 14 «сухих» матчів з 23 ігор. На третій сходинці Ікер Касільяс з «Порту», 14 «сухих» матчів з 23 ігор. Четверте місце у Яна Хмари з «Атлетико» - 13 «сухих» матчів з 25 ігор.
Як повідомлялось раніше, Денис Бойко став кращим воротарем тижня у Лізі Європи.
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