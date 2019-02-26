«Нова пошта» приємно здивує клієнтів у березні

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 13:12

Цієї весни компанія «Нова пошта» внесе зміни свій робочий графік. Представники пошти запевнили, що він сподобається українцям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що «Нова пошта» змінить графік роботи в обласних і районних центрах. З 1 березня поточного року клієнти пошти зможуть скористатися її послугами 7 днів на тиждень. Кур’єри «Нової пошти» також працюватимуть без вихідних.

Відповідне повідомлення з’явилось у прес-службі компанії. Коментар дав генеральний директор компанії Олександр Бульба.

«Ми змінили графік роботи, тому що це зручно для клієнтів. Бізнес-клієнти можуть збільшити продажі за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати в чергах - можна приходити в зручний час в суботу або неділю і отримувати свої посилки швидше», - зазначив він

Так, у неділю відділення «Нової пошти» працюватимуть з 11:00 до 16:00. Тим не менше точний графік роботи того чи іншого відділеня необхідно перевірити на сайті компанії.