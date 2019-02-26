Настало время реабилитировать имя Сталина

zmxn 26 лютого 2019, 12:53

События минувших четырех лет - тяжелейших, трагических, кровавых - заставили меня, убежденного антисталиниста, кардинально пересмотреть свое отношение к Иосифу Сталину...

... Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), на мой взгляд, самая загадочная, самая противоречивая и самая масштабная фигура в истории человечества. Выпускник православного училища и семинарист-недоучка, он с 1924 по 1953 год руководил самым большим государством планеты. Как заметил еще один "тяжеловес" мировой политики Уинстон Черчилль: "Сталин принял страну с сохой, а оставил ее - с ядерной бомбой". Но сегодня мы будем обсуждать не провалы и триумфы "тифлисского экспроприатора", а коснемся темы "политических репрессий" и "сталинского ГУЛага"...



... Современные СМИ однозначно трактуют деятельность Сталина как геноцид собственного народа. Сталин - палач и убийца... Сталин - кровавый преступник и тиран... Сталин - чудовище, создавшее ГУЛаг (Главного управления лагерей)... Сталин расстрелял и сгнобил в лагерях десятки миллионов невиновных людей... Сталин вынес смертный приговор маршалам Тухачевскому, Блюхеру и Егорову, а также десяткам тысяч ни в чем не повинных генералов и офицеров Красной армии и НКВД... Невиновных? Но почему историки, публицисты и телеведущие убеждены в том, что все они были расстреляны или посажены невиновно? Потому что Маршалы Советского Союза, генералы Красной армии или майоры априори не могли быть предателями? Только потому, что они носили красные звезды на погонах? И почему миллионы людей не могут предать свое государство? Только потому, что их миллионы? Но давайте проведем параллели. 25 февраля 2019 года по подозрению в государственной измене арестован экс-начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана... Летом 2014 года арестован заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ и предатель Родины генерал-майор Борискин, личным указом запретивший вешать на вертолеты боевое вооружение и похоронивший, таким образом, несколько украинских боевых машин... Зимой 2015 года генерал-майор СБУ Александр Третьяк перешел на сторону врага... И нам еще предстоит узнать имена генералов-предателей, выпустивших колонну террористов Игоря Стрелкова-Гиркина из Славянска и позволивших ей беспрепятственно достичь Донецка... По данным руководителя группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука с началом оккупации Крыма 86% (!) личного состава СБУ + 70% (!) личного состава ВСУ + 44% (!) личного состава МВД перешли на сторону врага; в их числе и десятки генералов.... После ухода из аппарата Национальной полиции генерала Аброськина, станет достоверно известно о том, сколько же силовиков-изменников Родины "преподнесли" Украине Донецк и Луганск. И я уверен, что цифры будут весомее крымских... ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ СОТНИ ТЫСЯЧ "КРАСНЫХ" ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ, УНИЧТОЖЕННЫХ СТАЛИНЫМ, НЕ МОГЛИ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ?

Сталина обвиняют в регулярном истреблении советского истеблишмента: мол, не могла же половина красного политбомонда быть предателями СССР! В таком случае я призываю читателей прислушаться к риторике товарищей Медведчука, Вилкула, Мураева, Балицкого, Бойко, Рабиновича, Новинского, Королевской, Пиховшека, Монтян и т.д. и .т. п. Она насквозь пропитана злобной ненавистью ко всему украинскому; эти "продажные шкуры" категорически отрицают российскую агрессию, аннексию Крыма и называют русских фашистов - братьями. Я уверен, что у подавляющего числа читателей этих строк нет сомнений в том, что приблизительно половина украинской политической аристократии открыто функционирует на стороне России, сотрудничая с ФСБ. ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ПОЛОВИНА СТАЛИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ МОГЛА СОТРУДНИЧАТЬ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ? Сталина обвиняют в том, что он сгноил в ГУЛаге и расстрелял десятки миллионов невиновных граждан. Тогда прошу вас: присмотритесь к фото в нижней части материала. Это украинцы - массово предавшие свою Родину. Вы видите, сколько их? А еще пройдитесь по подъезду, зайдите в местный РОВД, загляните в супермаркет или ближайшую парикмахерскую... И просто поговорите с людьми по душам. И вы выясните, что не менее половины ваших соседей, полицейских и работников соцкультбыта млеют при одном только упоминании имени Путина и с нетерпением ждут прихода "руськага мира". А таких по Украине - миллионы. ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ?...

... Порошенко и Сталин... Петр Алексеевич не покарал ни единого (!) коллаборациониста. Напротив, всех предателей он рассадил по "хлебным местам" в правительстве и госаппарате; завел их в Верховную Раду; восстановил на генеральских должностях. Иосиф Виссарионович на протяжении всей своей политической деятельности выявлял и истреблял изменников Родины, гнобил их в ГУЛаге и расстреливал. ТАК КТО ЖЕ ИЗ НИХ ХУЖЕ? КТО ЖЕ ИЗ НИХ ЧУДОВИЩЕ? И если быть до конца откровенным - многих политических Иуд, поливающих грязью мою Родину, я хотел бы видеть в отверстием в затылке или в ГУЛаге, а не на телевизионном ток-шоу в прайм-тайм. . Сталинские детские лагеря?:... Яблоко от яблони? Сложный вопрос, не знаю... Но точно знаю, что сын Порошенко в разгар горячей фазы боев, гордо позировал на камеру в майке с надписью "RASSIA". А сын генерала СБУ Третьяка, о котором я писал выше, перешел на сторону врага тотчас же вслед за отцом-предателем...

... События минувших четырех лет - тяжелейших, трагических, кровавых - заставили меня, убежденного антисталиниста, кардинально изменить свое отношение к Иосифу Сталину. На фоне миллионов примеров измены Родине, на фоне тотальной диссеминации бациллы предательства по телу истерзанной Украины, я не могу более однозначно считать Сталина тираном и палачом...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"