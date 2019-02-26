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8 потенційних президентів України забули про Крим та Донбас – Рибачок

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 12:34
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8 потенційних президентів України забули про Крим та Донбас – Рибачок

У Комітеті виборців України заявили, що деякі претенденти на президентське крісло не згадують у своїх програмах про проблемні регіони країни. Таких виявилось 8 з 44-х.

Новину передає «Преса України».

Представник Комітету виборців України Денис Рибачок виступив із заявою про те, що 8 кандидатів на головний пост країни  вирішили не згадувати у своїх передвиборчих програмах про проблеми війни на Донбасі та анексію Криму.

«8 з 44 кандидатів забули взагалі про Донбас в своїх програмах, ви не знайдете згадки про Крим, про Донецьку, Луганську області», - заявив Рибачок.

Він також нагадав, що внутрішньо переміщеним особи мають прпаво проголосувати на президентських виборах. Для цього останнім необхідно звернутися в орган держреєстру виборців, де можна написати заяву про зміну місця голосування.

Варто зазначити, що таку ж заяву доведеться подавати напередодні другого туру президентських виборів. 

До слова, ще у 1991 році за крісло президента України боролись 6 кандидатів, а у 2014 році – 14 кандидатів.

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