Українська влада завдяки злочинним схемам купує російський газ – Тимошенко

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 12:06

Юлія Тимошенко заявила, що українська влада обманює населення. За її словами, вона має докази того, що Україна продовжує купувати російський газ.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зробила гучну заяву. Кандидат на пост президента України заявила, що попри війну на Донбасі та анексію Криму Україна купує газ у країни-агресорки РФ.

Тимошенко нагадала, що українців запевнили про припинення купівлі російського газу з листопада 2015 року.

«Ви чули, що ми вже п'ять років не споживаємо російський газ? Ви чули це від президента, від прем'єра? Я не просто вам кажу, я готова документально доводити, і відповідати буде кожен за цей обман. В Україні все п'ять років йде газ російського походження», - заявила вона.

Політик особливо наголосила, що влада України використовує схеми з метою маскувати російський газ під європейський.

«Вони транспортують цей газ за документами через Марс, потім по документам проводять по якихось європейських біржах, накручуючи до 100 доларів на тисячу кубометрів, за документами постачають газ найкоротшим шляхом. Побудовано спеціальні закільцьовані газопроводи на кордоні між Європою та Україною. І нам , таким чином, за документами показують газ європейського походження. Я хочу сказати, що він там не видобувається», - додала вона.

Користуючись моментом, Юлія Тимошенко заявила, що в разі перемоги на президентських виборах вона знизить ціну на газ в Україні.