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Журналіст розповів, за кого готові голосувати «тверезі» українці

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 11:34
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Журналіст розповів, за кого готові голосувати «тверезі» українці

Олександр Дубінський провів опитування серед своїх підписників. Останні розповіли, кого підтримають на президентських виборах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, відомий український журналіст Олександр Дубінський оприлюднив результати опитування, яке він провів на своєму телеграм каналі. Так, він запропонував українцям вказати, за кого голосуватимуть 31 березня на президентських виборах.

За його словами, менш ніж за добу до голосування долучились 4455 осіб. Результати виявились наступними:

76% - Зеленський,

11% - Інший кандидат,

4% - Тимошенко,

2% - Порошенко.

«Це реальна цифра серед думаючої аудиторії. Без накруток. Зробіть репост, щоб не було маніпуляцій про Петькіні 18%. Немає їх у нього, і ніколи не було. Крапка», - підсумував журналіст.

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