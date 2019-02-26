Іменем бандерівки Ганзюк ганьблять вулицю у Херсоні – екс-депутат ВРУ

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 11:05

Зрадник України Олексій Журавко зробив чергову гучну заяву. Одіозний колишній український депутат назвав ганьбою присвоєння одній із вулиць Херсона імені Катерини Гандзюк.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 лютого, колишній член «Партії регіонів» Олексій Журавко заявив, що він щиро здивувався, коли дізнався про перейменування однієї з вулиць Херсону на честь вбитої активістки Катерини Гандзюк. Своє невдоволення він вилив у пості у соцмережі.

«Не перестаю дивуватися дебілізму і шизофренії херсонських, так званих депутатів Херсонської міської ради. Хоча вже й дивуватися нема чому. Хворі, вони і є хворі.... Велика частина херсонців не підтримує рішення про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю імені покійної Катерини Гандзюк. Всі плюються, особливо працівники правоохоронних органів, у яких найбільше було до неї питань ще при її житті», - заявив екс-депутат.

Журавко особливо наголосив, що йому, «як нормальній людині», тяжко спостерігати за таким ходом подій.

«Знаєте, як в народі кажуть, про покійних, або хороше, або нічого. Ось тільки я одного я не розумію, що та сама Гандзюк зробила доброго для Херсона і херсонців? Вона ж навіть будку собачу не побудувала! Раніше я писав, що це за людина. Невже у багатьох пам'ять коротка?» - додав Журавко.

Підсумовуючи він зазначив, що Гандзюк начебто за гроші США і Євросоюзу розпалювала ненависть між херсонцями, жителями України, а також розпалювала ворожнечу і ненависть між народами України і Росії.

Журавко особливо наголосив, що вулиця «не довго терпітиме ім'я фашистки-бандерівки».