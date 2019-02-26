Телерейтинг Путіна йде вниз - The New York Times

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 10:25

За даними американських ЗМІ, охочих подивитися на Путіна з телеекрану значно поменшало. Стало відомо, чому рейтинги кремлівського лідера падають.

Новину передає «Преса України».

Впливове американське видання The New York Times повідомило, що телевізійний рейтинг президента РФ Володимира Путіна рекордно впав. Про це свідчать результати дослідження компанії Mediascope.

За словами експертів, щорічний виступ лідера Кремля дивились всього 6,3% росіян. Це є найнижчий показник за останні 7 років.

Представник Mediascope Том Балмфорт заявив для The New York Times, що причина такого ходу подій – підвищення пенсійного віку у РФ, збільшення податку з продажів та стагнація реальної зарплати.

Тим часом у Кремлі заявили, що зниження числа бажаючих послухати Путіна, який розповідає про ситуацію в країні та плани уряду, пов’язане з тим, що телеглядачі переключились на мережу Інтернет.