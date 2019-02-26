Селена Гомес більше не тримає звання найпопулярнішої жінки Instagram

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 09:47

Американська співачка Селена Гомес починає втрачати свою популярність. Так, за кількістю підписників в Instagram вона вже не тримає першість. Стало відомо, хто тепер стоїть на верхівці рейтингу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що американська співачка Аріана Гранде обігнала Селену Гомес за кількістю підписників в Instagram. Так, 25-річна Гранде тепер має 146 311 467 послідовників у фотоблозі. Тим часом у Селени Гомес 146 274 798. Про це повідомило видання Billboard.

Як зазначають ЗМІ, на Гранде почали активно підписуватися після виходу її альбому «Thank U, Next». На співачку підписалися 13 млн людей всього за 4 місяці. До слова, у вересні минулого року Селена Гомес заявила, що зробить перерву у соцмережах.

Варто зазначити, що найпопулярнішою зіркою Instagram залишається футболіст Кріштіану Роналду, у якого 155,894,992 послідовників.