Селена Гомес більше не тримає звання найпопулярнішої жінки Instagram 09:47
Лукашенко дав добро на відправку Україні протитанкових ракет 08:20
«Євробляхери» проспонсорували частину кампанії Петра Порошенка 12:54
Nokia представить перший у світі смартфон з 5 камерами 12:20
Від Антарктиди відходить айсберг розміром з два Нью-Йорка 11:47
В Естонії збираються викорінити зі шкіл російську мову 11:16
Ляшко про підкуп виборців в Україні: Беріть гроші, не соромтеся 09:40
Выборы в Украине 2019: Почему сразу 44 кандидата рвутся в президенты? 09:11
Відомі авіакомпанії розповіли, чому у літаках за кожним пасажиром «стежать» відеокамери 09:05
Неповнолітня дочка Сінді Кроуфорд дебютувала у відвертому вбранні 13:54
Для Порошенка Україна – це маленький приватний бізнес – експерт 13:26
Harper’s Bazaar назвав 5 корисних властивостей шоколаду 12:56
Експерт прокоментував слова Тимошенко про другий Майдан 12:21
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Американська співачка Селена Гомес починає втрачати свою популярність. Так, за кількістю підписників в Instagram вона вже не тримає першість. Стало відомо, хто тепер стоїть на верхівці рейтингу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що американська співачка Аріана Гранде обігнала Селену Гомес за кількістю підписників в Instagram. Так, 25-річна Гранде тепер має 146 311 467 послідовників у фотоблозі. Тим часом у Селени Гомес 146 274 798. Про це повідомило видання Billboard.
Як зазначають ЗМІ, на Гранде почали активно підписуватися після виходу її альбому «Thank U, Next». На співачку підписалися 13 млн людей всього за 4 місяці. До слова, у вересні минулого року Селена Гомес заявила, що зробить перерву у соцмережах.
Варто зазначити, що найпопулярнішою зіркою Instagram залишається футболіст Кріштіану Роналду, у якого 155,894,992 послідовників.
09:47: Селена Гомес більше не тримає звання найпопулярнішої жінки Instagram
08:20: Лукашенко дав добро на відправку Україні протитанкових ракет
12:54: «Євробляхери» проспонсорували частину кампанії Петра Порошенка
12:20: Nokia представить перший у світі смартфон з 5 камерами
11:47: Від Антарктиди відходить айсберг розміром з два Нью-Йорка
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.