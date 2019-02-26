Озвучено топ-5 країн з найздоровішим населенням

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Bloomberg назвав країни з найздоровішим населенням. Цьогоріч лідерство тримає Іспанія.
Новину передає «Преса України».
Агентство Bloomberg представило рейтинг країн, де населеня найздоровіше. Він складався, опираючись на дані Всесвітнього банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я та відділу народонаселення ООН.
У топ-5 потрапили Іспанія, Ісландія, Японія, Швейцарія, Норвегія.
«В Іспанії найвища тривалість життя серед країн Євросоюзу», - зазначили експерти.
Вони також додали, що якщо лідери є досить очевидними, то поява США аж на 35 сходинці їх дуже здивувала. Як відомо, для укладення рейтингу експерти анілізували такі фактори, як ризики для здоров'я (вживання тютюну, високий кров'яний тиск, ожиріння), доступність людей до чистої води, недоїдання, причини смерті та інші.
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