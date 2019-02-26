Леді Гага й Мадонна припинили восьмирічну ворожнечу

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 08:50

Леді Гага та Мадонна взяли участь у спільній фотосесії у Лос-Анджелесі. Іноземні ЗМІ заявили, що зірки, нарешті, помирилися.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відомі співачки Леді Гага та Мадонна, нарешті, помирилися. Зірок помітили разом на вечірці, яка пройшла після церемонії нагородження премії Оскар у минулі вихідні у Лос-Анджелесі. Також у Мережі з’явилися свіжі знімки з фотосесії знаменитостей.

Як відомо, співачки ворогували через пісню «Born This Way». Критики заявили, що хіт Гаги дуже схожий на пісню Мадонни «Express Yourself». Леді Гага заперечила це, а Мадонна почала критикувати тоді ще молоду зірку.

Згодом ряд ЗМІ заявили, що Мадонна заздрить молодій Леді Гага, яка вісім років тому здобула світове визнання.