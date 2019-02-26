Лукашенко дав добро на відправку Україні протитанкових ракет

Аня Мартинюк 26 лютого 2019, 08:20

Олександр Лукашенко підтримав відправлення Україні протитанкових ракет 9М124. Як відомо, вони підійдуть до модефікованого «Укроборонпром» танку Т-64Бв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив свій підпис під наказом про допомогу Україні. Мова йде про поставку кількох тисяч протитанкових керованих ракет 1989 року випуску марки 9М124.

Як відомо, у 2017 році українське держпідприємство «Укроборонпром» завершило модефікацію танка Т-64Бв, до якого й підходять 9М124.

Варто зазначити, що дальність стрільби 9М124 становить 4800 метрів. За словами експертів, такі ракети можуть ефективно використовуватись на Донбасі. До слова, Білорусь також відправила Україні електроніку для протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Скіф».

Як повідомлялось раніше, у 2019 році США нададуть Україні системи протиповітряної оборони Stinger. За попередніми даними, 40 комплексів Stinger і снаряди до них буде надано в рамках оборонної допомоги ВСУ. Також українська сторона очікує отримати від американської 50 мільйонів доларів на ППО.