Відбулось затримання екс-керівника Генштабу

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 13:23

Генерал-полковник Володимир Замана, підозрюваний у справі про держзраду, був успішно затриманий правоохоронцями. Про це розповіло джерело у правоохоронних органах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, військова прокуратура та СБУ затримали екс-керівника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковника Володимира Заману. Як відомо, він є підозрюваним у справі про держзраду. Тим не менше, суть пред'явлених звинувачень наразі не відома.

За даними ЗМІ, які посилаються на джерела у правохоронних органах, наразі проходять обшуки.

Довідка: Володимир Замана займав посаду керівника Генштабу ЗСУ з 2012 до 2014 року. Наступна його сходинка у кар’єрі – посада увповноваженого ВРУ з контролю за діяльністю Міністерства оборони.