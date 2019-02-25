Відбулось затримання екс-керівника Генштабу

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Генерал-полковник Володимир Замана, підозрюваний у справі про держзраду, був успішно затриманий правоохоронцями. Про це розповіло джерело у правоохоронних органах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, військова прокуратура та СБУ затримали екс-керівника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковника Володимира Заману. Як відомо, він є підозрюваним у справі про держзраду. Тим не менше, суть пред'явлених звинувачень наразі не відома.
За даними ЗМІ, які посилаються на джерела у правохоронних органах, наразі проходять обшуки.
Довідка: Володимир Замана займав посаду керівника Генштабу ЗСУ з 2012 до 2014 року. Наступна його сходинка у кар’єрі – посада увповноваженого ВРУ з контролю за діяльністю Міністерства оборони.
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