«Євробляхери» проспонсорували частину кампанії Петра Порошенка

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Петро Порошенко придумав, як використати понад 13 млрд грн, які потрапили до бюджету за рахунок розмитнення «євроблях». Він роздасть їх виборцям-пенсіонерам перед самими виборами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, журналіст Євген Куксін повідомив, що всі гроші, які надійшли до держбюджету за рахунок розмитнення автомобілів на європейській реєстрації, підуть пенсіонерам. Мова йде про 13,6 мільярда гривень.
«Куди вони підуть? Президент дав доручення провести індексацію пенсій. Простою мовою – роздати на руки українським пенсіонерам. Даватимуть «налом» гроші у березні від 600 до 2 500 гривень. Якраз напередодні виборів. З кожною виплатою буде супровідна листівка – все це «за ініціативи Порошенка». Ось так коштом власників машин на єврономерах, Петро Олексійович йтиме на другий термін», - зазначив журналіст.
Як повідомлялось раніше, Кабмін не продовжив період розмитнення автомобілів на єврономерах зі знижкою у 50%. Останній шанс зробити це євробляхери мали до 22 лютого.
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