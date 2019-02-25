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У світ вийде перший смартфон з одразу 5 фотокамерами. Любителів фото порадує бренд Nokia. Однак суперновинка буде доступна лише жителям Бахрейна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що HMD Global, яка випускає телефони під ім’ям Nokia, представить чотири новинки. Мова йде про Android-смартфони, один із яких буде унікальним у своєму роді.
Так, скоро покупці побачать перший у світі смартфон з 5 камерами. Модель матиме назву Nokia 9 PureView і вона буде доступна лише для ринку Бахрейна.
Як зазначається, Nokia 9 PureView буде оснащений камерами з ZEISS Optics. Такий смартфон буде цікавим любителям фотографії та відео. Всі фото, які робитиме Nokia 9 PureView, будуть представлені у форматі HDR. Варто зазначити, що всі п'ять камер робитимуть знімок одночасно. Після цього вони з’єднуватимуть її в одну надчітку фотографію з розширенням 12 Мп.
Крім того, власники Nokia 9 PureView матимуть змогу робити фото у форматі «DNG» та редагувати їх безпосередньо на телефоні.
12:20: Nokia представить перший у світі смартфон з 5 камерами
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09:05: Відомі авіакомпанії розповіли, чому у літаках за кожним пасажиром «стежать» відеокамери
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