Від Антарктиди відходить айсберг розміром з два Нью-Йорка

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 11:47

Науковці NASA попередили, що через глобальне потепління від Антарктиди відколеться чималий айсберг. Так, вони уже зафіксували чималу тріщинку на шельфовому льодовику Бранте.

Новину передає «Преса України».

В агентстві NASA повідомили, що на Антарктиді продовжує рости тріщина, яка в результаті призведе до відколу її шматка. За словами науковців, Антарктида може втратити айсберг розміром з понад два Нью-Йорка.

«Айсберг в два рази більше, ніж Нью-Йорк збирається відірватись від шельфового льодовика Бранте в Антарктиді та відправитись у вільне плавання в Атлантичний океан», - розповіли вчені NASA.

Так, в агентстві показали два знімки шельфу. Перший датований 30 січня 1986 року, другий – 23 січня 2019 року. На другому зображенні, якщо його збільшити, можна побачити гігантську тріщину.

«Коли айсберг відколеться, шельф змінюватиметься. Він навіть може розпастися», - додають вчені.

Останні також наголошують, що причина відколу айсберга – глобальне потепління.