В Естонії збираються викорінити зі шкіл російську мову

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 11:16

Президент Естонії підтримала ідею перевести навчальний процес у школах повністю на державну мову. Це означає, що у найближчому майбутньому естонські школярі не будуть навчатися російською мовою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд дала добро на те, щоб у школах країни навчання проходило виключно на естонській мові. Вона наголосила, що попри те, що в суспільстві є суперечності з питання навчання, оскільки багато естонців розмовляють російською мовою, громада хоче бачити єдину мову у навчальних закладах.

«Звичайно, шлях від бажання до плану довгий і складний і, між іншим, пов'язаний з чималими витратами. Але ми не можемо не піти цим шляхом, тому що він забезпечить захист незалежності, мови і культури Естонії та створить всім жителям країни рівні можливості», - розповіла вона.

Варто зазначити, що наразі в Естонії функціонує понад 70 російських шкіл. Всі вони працюють за принципом 60% предметів на естонській мові і 40% на російській мові. Як відомо, раніше в Естонії виступали за переведення навчального процесу на 100% естонською мовою. Однак у парламенті ідею не підтримали. Тому Реформістська партія внесла законопроект на розгляд повторно.