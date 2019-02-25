В Естонії збираються викорінити зі шкіл російську мову

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Президент Естонії підтримала ідею перевести навчальний процес у школах повністю на державну мову. Це означає, що у найближчому майбутньому естонські школярі не будуть навчатися російською мовою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що президент Естонії Керсті Кальюлайд дала добро на те, щоб у школах країни навчання проходило виключно на естонській мові. Вона наголосила, що попри те, що в суспільстві є суперечності з питання навчання, оскільки багато естонців розмовляють російською мовою, громада хоче бачити єдину мову у навчальних закладах.
«Звичайно, шлях від бажання до плану довгий і складний і, між іншим, пов'язаний з чималими витратами. Але ми не можемо не піти цим шляхом, тому що він забезпечить захист незалежності, мови і культури Естонії та створить всім жителям країни рівні можливості», - розповіла вона.
Варто зазначити, що наразі в Естонії функціонує понад 70 російських шкіл. Всі вони працюють за принципом 60% предметів на естонській мові і 40% на російській мові. Як відомо, раніше в Естонії виступали за переведення навчального процесу на 100% естонською мовою. Однак у парламенті ідею не підтримали. Тому Реформістська партія внесла законопроект на розгляд повторно.
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