На Одещині найдешевший хлібний кошик - Дорошенко

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 10:44

Експерт Олексій Дорошенко розповів, де в Україні найдешевший хліб, та як змінилась вартість на різні види хлібу за останій час.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, директор Асоціації торгових мереж України Олексій Дорошенко повідомив, у яких областях країни найдешевший та найдорожчий хлібний кошик. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що за даними Держстату, у січні 2019 року найдорожчий кошик був у Києві – 95 грн, а найдешевший в Одеській області – 63 грн.

«До нашого хлібного кошику ввійшли по кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та 0,5 кг батону», - уточнив він.

Топ-5 регіонів з найдорожчим хлібним кошиком виглядає наступним чином.

1. Київ – 95 грн,

2. Київщина – 81 грн,

3. Житомирщина – 75 грн,

4. Закарпаття – 73 грн,

5. Волинь – 71 грн.

Топ-5 регіонів з найдешевшим хлібним кошиком виглядає наступним чином.

1. Одеська область – 63 грн,

2. Миколаївська – 64 грн,

3. Дніпропетровська, Луганська та Тернопільська області – по 65 грн.

4. Донецька та Черкаська області – по 71 грн,

5. Івано-Франківська, Львівська і Хмельницька області – по 70 грн,

Тим часом Кіровоградська, Полтавська і Херсонська області мають хлібні кошики за 69 грн, Запорізька, Сумська і Чернігівська області – за 68 грн, Вінницька, Рівненська і Харківська області – за 67 грн, Чернівецька область – за 66 грн.

«Данні дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж із першого березня 2018 року по перше лютого 2019 року показують, що за останні одинадцять місяців хлібний набір подорожчав на 25%. Усі продукти демонстрували зростання: хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 30%, житній хліб – на 29%, батон – на 23% і хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку – на 19%», - підсумував він.