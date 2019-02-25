Відомий актор прийшов на Оскар у сукні (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 10:12

49-річний Біллі Портер здивував гостів церемонії нагородження премії Оскар смокінгом-сукнею. Так, він впевнено дефілював у пишному наряді, про що свідчать численні фото у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Американський актор Біллі Портер прибув на церемонію нагородження пермії Оскар у дещо незвичному наряді. 49-річна знаменитість дебютувала у смокінгу-сукні чорного кольору.

З’явившись у такому наряді на червоній доріжці Портер прикув до себе увагу фотографів та знаменитостей.

Смокінг-сукня Портера була зроблена з чорного оксамиту. Її доповнив чорний оксамитовий метилик. Актор часто з’являється на публіці у сукнях. Варто зазначити, у 2017 році актор вступив у шлюб зі своїм коханим Адамом Смітом. Очевидно, що роль жінки у сім’ї випала саме йому.