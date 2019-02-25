Ляшко про підкуп виборців в Україні: Беріть гроші, не соромтеся

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 09:40

Олег Ляшко відреагував на підкупи виборців в Україні. За його словами, виборцям варто брати гроші, які роздають представники Петра Порошенка, адже вони вкрадені у самих же людей.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко заявив, що вибори в Україні перетворили на порнографію. За словами радикала, він постійно отримує інформацію про масштабні схеми підкупу виборців.

«Українці не для того життя віддавали на Майдані і сьогодні гинуть на фронті, щоб влада цинічно фальсифікувала вибори. Але коли вам пропонують гроші - беріть, не соромтеся. Не думайте, що Порошенко роздає вам свої - в нього зимою снігу не допросишся. Це ваші гроші, які забрали з субсидій, які заклали у високі тарифи, які не додали до пенсій та зарплат», - заявив народний обранець.

Потенційний президент України також пообіцяв, що поверне людям все, що вкрала нинішня влада. Він також нагадав, що чиновники «Нафтогазу», які отримують мільйони у якості зарплати та премій, віддадуть ці гроші.

«Знижу ціну на газ, підніму зарплати людям. Замість корупціонерів і дітей політиків - приведу до парламенту дітей селян, вчителів, лікарів, зменшу кількість депутатів та запроваджу механізми їх відкликання. Я відновлю економіку і подолаю бідність - і це буде реальною боротьбою з корупцією», - підсумував він.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня. Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко буде боротися за головний пост в країні.