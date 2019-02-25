Відомі авіакомпанії розповіли, чому у літаках за кожним пасажиром «стежать» відеокамери

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Відомі авіаперевізники розповіли, чому на кріслах у літаках є відеокамери з функцією запису. Відповідні коментарі з’явились після того, як один з пасажирів попросив пояснень з цього приводу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що авіакомпанії United Airlines, American Airlines і Singapore Airlines стежать за кожним своїм клієнтом. Так, у спинках крісел на борту їх літаків встановлені камери спостереження. Останні мають функцію запису.
Про це повідомило видання The Independent, посилаючись на коментар пасажира сінгапурського перевізника Віталія Камлюка. Саме він звернув увагу на камеру, яка «дивилась» на нього під час польоту.
«Просто запросив вас переглянути цікавий датчик, що дивиться на мене зі спинки сидіння на борту Singapore Airlines. Є експерти, які підтвердять, що це камера? Можливо, сінгапурські авіалінії зможуть уточнити, як цей предмет використовується», - написав він у соцмережі.
Представники Singapore Airlines відповіли, що це дійсно камери, однак вони відключені і не використовувались для стеження за пасажирами.
Інший авіаперевізник, American Airlines, повідомив, що камери мають функцію відеодзвінків і так, вони можуть записувати зняте. Тим не менше представники компанії запевнили, що ніколи не використовували камери для цих цілей.
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