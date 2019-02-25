З’явився повний список лауреатів Оскара 2019

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 08:36

У минулі вихідні відбулась церемонія нагородження кінопремії Оскар. Стало відомо, кому дістались заповітні статуетки.

Новину передає «Преса України».

У Голлівуді пройшла престижна церемонія нагородження кінопремії Оскар. Вона стала 91 за рахунком. Варто зазначити, що вперше за 30 років шоу пройшло без ведучого.

Головну статуетку за «кращий фільм» віддали стрічці «Зелена книга» режисера Пітера Фарреллі. Вона ж отримала нагороду за «кращий оригінальний сценарій». Список всіх переможців премії представлено нижче.

Кращий режисер - Альфонсо Куарон (Рома).

Краща чоловіча роль - Рамі Малек (Богемська рапсодія).

Краща чоловіча роль другого плану - Махершала Алі (Зелена книга).

Краща жіноча роль - Олівія Колман (Фаворитка).

Краща жіноча роль другого плану - Реджина Кінг (Якщо Біл-стріт могла б заговорити).

Кращий оригінальний сценарій - "Зелена книга" (Green Book).

Кращий адаптований сценарій - "Чорний клановец" (BlacKkKlansman).

Кращий анімаційний повнометражний фільм - "Людина-павук: Через всесвіти" (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Кращий саундтрек - Людвіг Йоранссон ( Чорна пантера).

Найкраща пісня - Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер (Зірка народилася).

Кращий фільм на іноземній мові - Roma (Мексика).

Краща робота художника-постановника - "Чорна Пантера".

Краща операторська робота - "Рома" - Альфонсо Куарон.

Кращий звук - "Богемська рапсодія".

Кращий звуковий монтаж - "Богемська рапсодія".

Кращий анімаційний короткометражний фільм - "Бао".

Кращий художній короткометражний фільм - "Шкіра".

Кращий монтаж - "Богемська рапсодія", Джон Оттмен.

Кращі візуальні ефекти - "Людина на Місяці".

Кращий документальний повнометражний фільм - "Вільний підйом поодинці".

Кращий документальний короткометражний фільм - "Точка. Кінець пропозиції".

Кращий дизайн костюмів - "Чорна пантера", Рут І. Картер.

Кращий грим і зачіски - "Влада" - Кейт Біско, Патрісія ДеХеней і Кріс Галлахер.