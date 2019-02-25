Выборы в Украине 2019: Почему сразу 44 кандидата рвутся в президенты?

Аня Мартинюк 25 лютого 2019, 09:11

В воскресенье, 31 марта, украинцы пойдут голосовать за нового президента страны. Конечно, будут и такие, которые не пойдут отдавать свой голос, ссылаясь на то, что отдавать его не за кого. О том что выбирать меньшее зло значимое количество украинцев не хотят стать известно из результатов соцопросов. Но и социологам не стоит сильно верить накануне выборов. Об этом заявляют сами социологи.

Сколько кандидатов будет баллотироваться в 2019 году?

Итак, в 2019 году за главный пост страны будут бороться сразу 44 миллионера. Почему миллионера? Потому что каждый кандидат должен внести избирательный залог в размере 2,5 миллиона гривен.

Не лишним будет напомнить, сколько кандидатов на президентское кресло было в период с 1991 года.

1991 год - 6 кандидатов,

1994 год – 7 кандидатов,

1999 год – 13 кандидатов,

2004 год – 24 кандидата,

2010 год – 18 кандидатов,

2014 год – 14 кандидатов,

2019 год – 44 кандидата.

Среди 44 кандидатов есть и такие, о которых мало кто слышал, но они явно попали в список не спроста.

Кандидаты-двойники

Мало кто знает, но в бюллетене будет сразу два Тимошенко. Это лидер «Батькивщины» Юлия Владимировна Тимошенко и самовидвиженец Юрий Владимирович Тимошенко.

Почему появляются двойники понять не сложно. Существует огромный шанс, что найдутся выборцы, которые поставят заветную галочку не тому кандидату. Особенно, учитывая то, что список кандидатов будет рекордно длинным.

Хитрый план на выборы 2019

Для тех, кто не понимает, почему в Украине так много претендентов на пост президента, эксперты давно дали четкий и ясный ответ. Нет, в стране не стало больше людей, желающих изменить ситуацию в стране к лучшему. Десятки кандидатов – это просто массовка. Их цель забрать голоса у тех кандидатов, которые «не за Порошенко», «не за Тимошенко» и так далее. Да, в Украине найдутся люди, которые пойдут и отдадут голос за Владимира Зеленского. «По приколу», из-за любви к комику и его шоу, или лишь бы насолить всем остальным.

Но это еще не все. В то время, как некоторые кандидаты будут отбирать голоса у лидеров гонки, другие, наоборот, являются прямой поддержкой для конкретного кандидата. К примеру, у влиятельного кандидата «П» есть 20 претендентов на президентский пост. Каждый кандидат имеет право на представителя в каждой избирательной комиссии, а их на минуточку 32 122. В случае необходимости, а она будет, эти подставные кандидаты передадут голоса «папе П».

Выборы президента в украине для одних людей праздник, для других просто период смены лиц у власти. Первые, голосуя, верят что они на что-то еще влияют в этой стране. Вторые - тихо наблюдают за тем, как фальсифицируются выборы и к каким грязным схемам прибегают политики для того, чтобы глубоко пустить корни у власти. Для чего нужна власть украинским политикам не трудно догадаться - это слепое обогащение. Вот только последние забывают, что на том свете это все не пригодиться, а за содеянное придется ответить.

