Неповнолітня дочка Сінді Кроуфорд дебютувала у відвертому вбранні

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Кая Гербер прибула на показ Versace у звабливій сукні-міні, яку доповнила леопардовою шубою. Завдяки такому вбранню модель привернула до себе максимум уваги.
Новину передає «Преса України».
17-річна модель Кая Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, прибула на показ Versace у відвертій мереживній сукні та леопардовій шубі. Знаменитість доповнила образ червоною сумочкою, золотим чокером та босоніжками на підборах.
Як відомо, у Мілані проходить Тиждень моди. Нагадаємо, мати зірки подіуму Сінді Кроуфорд заявляла, що передасть дочці всі свої знання у модельному бізнесі.
Нагадаємо, раніше у модному домі Versace заявили, що більше не випускатимуть хутряних виробів.
Як повідомлялось раніше, українська модель Ірина Кравченко завершила показ нової колекції Giorgio Armani, який пройшов у Парижі. Як відомо, подивитися колекцію прибули такі знаменитості, як Селін Діон, Ума Турман, Ембер Херд ти інші.
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