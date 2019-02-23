Для Порошенка Україна – це маленький приватний бізнес – експерт

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Відомий український журналіст Олександр Дубінський відреагував на процвітання кондитерської компанії Петра Порошенка. Як відомо, попри війну в Україні «Рошен» збільшила прибуток у чотири рази.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 лютого, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський прокоментував новину про те, що на тлі кризи в Україні компанія президента Петра Порошенка збільшила прибуток. У своєму блозі експерт зазначив, що Київська фабрика «Рошен» за 2018 рік збільшила прибуток у 4 рази.
За словами Дубінського, в Україні значно побільшало магазинів чинного «лідера-кондитера».
«Я думаю ви помітили, що магазини «Рошен» з’являються як гриби після дощу... Ми маємо зрозуміти, що Петро Порошенко бачить країну як маленький приватний бізнес», - заявив він.
Нагадаємо, вчора, 22 лютого, стало відомо, що доходи «Рошен» у 2018 році перевищили 11 млн грн. Це в 4 рази більше, порівняно з результатом 2017 року. Про це стало відомо з повідомлення підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).
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