Для Порошенка Україна – це маленький приватний бізнес – експерт

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 13:26

Відомий український журналіст Олександр Дубінський відреагував на процвітання кондитерської компанії Петра Порошенка. Як відомо, попри війну в Україні «Рошен» збільшила прибуток у чотири рази.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 лютого, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський прокоментував новину про те, що на тлі кризи в Україні компанія президента Петра Порошенка збільшила прибуток. У своєму блозі експерт зазначив, що Київська фабрика «Рошен» за 2018 рік збільшила прибуток у 4 рази.

За словами Дубінського, в Україні значно побільшало магазинів чинного «лідера-кондитера».

«Я думаю ви помітили, що магазини «Рошен» з’являються як гриби після дощу... Ми маємо зрозуміти, що Петро Порошенко бачить країну як маленький приватний бізнес», - заявив він.

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, стало відомо, що доходи «Рошен» у 2018 році перевищили 11 млн грн. Це в 4 рази більше, порівняно з результатом 2017 року. Про це стало відомо з повідомлення підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).