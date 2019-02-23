Harper’s Bazaar назвав 5 корисних властивостей шоколаду

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 12:56

Відомий дієтолог озвучила для модного видання корисні властивості шоколаду. Вона також розповіла, який шоколад найкорисніший.

Новину повідомляє Harper’s Bazaar, передає «Преса України».

Відоме модне видання Harper’s Bazaar представило п'ять корисних властивостей шоколаду. Зокрема, їх назвав дієтолог Сейтанна Купер.

«Наукові дослідження показали, що шоколад має суміші хімічних речовин, що піднімають настрій. Це кофеїн, теобромін, тирозин і триптофан. Звісно, ми любимо шоколад за його смак. Однако добре було б знати, чому наш організм його любить», - йдеться у статті.

Перед тим, як озвучити корисні властивості шоколаду дієтолог порадила вибрати темний шоколад з високим вмістом твердого какао, оскільки він має менше жирів і містить антиоксиданти.

За словами Сейтанни Купер, завдяки наявності теоброміну шоколад може зупинити кашель. Це перша властивість. Друга – шоколад може підбадьорити людину, адже він має незамінну амінокислоту, яка стимулює вироблення серотоніну, природного антидепресанта. Третя – шоколад допомагає підтримувати здоров’я серця, адже він знижує артеріального тиск і розріджує кров. Четверта – шоколад захищає артірії. П’ята – завдяки епікатехіну шоколад захищає мозок від утворення липких білків та амілоїдних бляшок

«Шоколад у невеликій кількості є частиною збалансованого харчування», - підсумувала вона.