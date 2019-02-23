Неповнолітня дочка Сінді Кроуфорд дебютувала у відвертому вбранні 13:54
Для Порошенка Україна – це маленький приватний бізнес – експерт 13:26
Harper’s Bazaar назвав 5 корисних властивостей шоколаду 12:56
Експерт прокоментував слова Тимошенко про другий Майдан 12:21
BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки 11:17
У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства 08:54
Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві 08:22
Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку 13:54
Найтитулованіший тенісист Росії гостро висловився про росіян 13:17
Ляшко пообіцяв повернути життя у депресивні села України 11:16
Уряд попіклується про пенсіонерів з великим стажем – Рева 10:45
Росія не допустить провокацій у Керченській протоці – Захарова 10:15
Офіційна гривня завершила тиждень зміцненням до долара та євро 09:43
Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка» 09:11
Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200» 08:31
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Відомий дієтолог озвучила для модного видання корисні властивості шоколаду. Вона також розповіла, який шоколад найкорисніший.
Новину повідомляє Harper’s Bazaar, передає «Преса України».
Відоме модне видання Harper’s Bazaar представило п'ять корисних властивостей шоколаду. Зокрема, їх назвав дієтолог Сейтанна Купер.
«Наукові дослідження показали, що шоколад має суміші хімічних речовин, що піднімають настрій. Це кофеїн, теобромін, тирозин і триптофан. Звісно, ми любимо шоколад за його смак. Однако добре було б знати, чому наш організм його любить», - йдеться у статті.
Перед тим, як озвучити корисні властивості шоколаду дієтолог порадила вибрати темний шоколад з високим вмістом твердого какао, оскільки він має менше жирів і містить антиоксиданти.
За словами Сейтанни Купер, завдяки наявності теоброміну шоколад може зупинити кашель. Це перша властивість. Друга – шоколад може підбадьорити людину, адже він має незамінну амінокислоту, яка стимулює вироблення серотоніну, природного антидепресанта. Третя – шоколад допомагає підтримувати здоров’я серця, адже він знижує артеріального тиск і розріджує кров. Четверта – шоколад захищає артірії. П’ята – завдяки епікатехіну шоколад захищає мозок від утворення липких білків та амілоїдних бляшок
«Шоколад у невеликій кількості є частиною збалансованого харчування», - підсумувала вона.
13:54: Неповнолітня дочка Сінді Кроуфорд дебютувала у відвертому вбранні
13:26: Для Порошенка Україна – це маленький приватний бізнес – експерт
12:56: Harper’s Bazaar назвав 5 корисних властивостей шоколаду
12:21: Експерт прокоментував слова Тимошенко про другий Майдан
11:51: В лікарні на Київщині помітили постіль «Укрзалізниці»
11:17: BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.