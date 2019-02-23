Експерт прокоментував слова Тимошенко про другий Майдан

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 12:21

Олександ Дубінський заявив, що другий Майдан в Україні можливий. Однак, він буде не з тієї причини, яку озвучила потенційний президент Юлія Тимошенко.

Новину передає «Преса України».

Відомий український журналіст Олександр Дубінський прокоментував заяву кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко. Лідер «Батьківщини» під час виступу на прес-конференції зазначила, що в країні можливий новий Майдан і «українці підуть захищати свій вибір» у разі маштабних фальсифікацій.

За словами журналіста, український народ не прийме нікого. Дубінський пояснив, що народ уже втомився від тих же гасел, заяв та обманів.

«Ситуація така, що людям тепер доводиться виживати. І цьогорічні вибори стануть точкою неповернення і для українців і для політиків...Майдан може бути, але не проти тих, хто сфальсифікував вибори, а проти того, хто, прийшовши до влади, не перестане красти», - підсумував він.