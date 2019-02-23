В лікарні на Київщині помітили постіль «Укрзалізниці»

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 11:51

У мережі Інтернет висміяли постільну білизну «Укрзалізниці» в одному з мед закладів на Київщині. Стало відомо, як фірмова постіль потрапила у цей заклад.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що в центральній районній лікарні міста Богуслав в палатах використовують фірмову постільну білизну «Укрзалізниці». Мова йде про постіль десятирічної давності з маркуванням «Укрзалізниця 2009».

Про це розповіли відвідувачі закладу. А саме Денис Осадчий, який оприлюднив фото-доказ на своїй сторінці у соцмережі.

«Спасибі спонсору Богуславської ЦРЛ. І сміх, і гріх», - зазначив він.

Тим часом інтернет-спільнота припустила, що постільну білизну, ймовірно, в «Укрзалізниці» списали та передали лікарням в якості благодійної допомоги. Однак у коментарях також з’явилось повідомлення від працівниці медзакладу. Остання зізналась, що ніякої благодійної допомоги не було і лікарня купувала постіль на місцевому ринку за свої кошти.