В лікарні на Київщині помітили постіль «Укрзалізниці»

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У мережі Інтернет висміяли постільну білизну «Укрзалізниці» в одному з мед закладів на Київщині. Стало відомо, як фірмова постіль потрапила у цей заклад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що в центральній районній лікарні міста Богуслав в палатах використовують фірмову постільну білизну «Укрзалізниці». Мова йде про постіль десятирічної давності з маркуванням «Укрзалізниця 2009».
Про це розповіли відвідувачі закладу. А саме Денис Осадчий, який оприлюднив фото-доказ на своїй сторінці у соцмережі.
«Спасибі спонсору Богуславської ЦРЛ. І сміх, і гріх», - зазначив він.
Тим часом інтернет-спільнота припустила, що постільну білизну, ймовірно, в «Укрзалізниці» списали та передали лікарням в якості благодійної допомоги. Однак у коментарях також з’явилось повідомлення від працівниці медзакладу. Остання зізналась, що ніякої благодійної допомоги не було і лікарня купувала постіль на місцевому ринку за свої кошти.
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