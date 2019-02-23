BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки 11:17
У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства 08:54
Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві 08:22
Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку 13:54
Найтитулованіший тенісист Росії гостро висловився про росіян 13:17
Ляшко пообіцяв повернути життя у депресивні села України 11:16
Уряд попіклується про пенсіонерів з великим стажем – Рева 10:45
Росія не допустить провокацій у Керченській протоці – Захарова 10:15
Офіційна гривня завершила тиждень зміцненням до долара та євро 09:43
Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка» 09:11
Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200» 08:31
Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн 07:33
Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією 07:01
Первокласный ремонт и замена стартеров в «Скай стартер» 06:37
Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом 06:29
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Компанія BlackBerry зробила важливий крок. Вона придбала AI Cylance і тепер працюватиме над розвитком своєї платформи BlackBerry Spark, яка забезпечить захист даних в різноманітних індустріях.
Новину передає «Преса України».
BlackBerry продовжує розвиватися як одна з провідних світових технологічних фірм. Колишній виробник смартфонів підтвердив, що угода про покупку компанії AI Cylance, що спеціалізується на кібербезпеці, успішно підписана. Як відомо, AI Cylance обійшлась BlackBerry в $1,4 млрд.
BlackBerry тепер сподівається, що технологія Cylance допоможе компанії побудувати та розвивати свою послугу BlackBerry Spark, безпечну комунікаційну платформу. Вона створюється для пристроїв IoT.
«Сьогодні BlackBerry зробив гігантський крок вперед до нашої мети - бути найбільшою і найнадійнішою компанією AI-кібербезпеки в світі», - прокоменутвав Джон Чен, виконавчий директор BlackBerry.
Раніше Джон Чен уточнював, що BlackBerry Spark допоможе зберегти та захистити дані в таких індустріях, як автомобільне будівництво, фінансові сервіси, держуправління, медсфера.
11:17: BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки
08:54: У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства
08:22: Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві
13:54: Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.