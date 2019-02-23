BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 11:17

Компанія BlackBerry зробила важливий крок. Вона придбала AI Cylance і тепер працюватиме над розвитком своєї платформи BlackBerry Spark, яка забезпечить захист даних в різноманітних індустріях.

Новину передає «Преса України».

BlackBerry продовжує розвиватися як одна з провідних світових технологічних фірм. Колишній виробник смартфонів підтвердив, що угода про покупку компанії AI Cylance, що спеціалізується на кібербезпеці, успішно підписана. Як відомо, AI Cylance обійшлась BlackBerry в $1,4 млрд.

BlackBerry тепер сподівається, що технологія Cylance допоможе компанії побудувати та розвивати свою послугу BlackBerry Spark, безпечну комунікаційну платформу. Вона створюється для пристроїв IoT.

«Сьогодні BlackBerry зробив гігантський крок вперед до нашої мети - бути найбільшою і найнадійнішою компанією AI-кібербезпеки в світі», - прокоменутвав Джон Чен, виконавчий директор BlackBerry.

Раніше Джон Чен уточнював, що BlackBerry Spark допоможе зберегти та захистити дані в таких індустріях, як автомобільне будівництво, фінансові сервіси, держуправління, медсфера.