Платформа YouTube Kids стала доступной ще 13 країнам

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 10:52

YouTube Kids, місце де відео проходить жорстоку цензуру, стало доступним ще 13 європейським країнам. В цілому платформа доступна понад півсотні країнам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що додаток YouTube Kids став доступний підліткам у 13 європейськах країнах. Загальна кількість країн, де підтримується YouTube Kids становить 53.

Країни, які отримують додаток для всіх платформ: Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Швейцарія та Україна. Боснія та Грузія мають доступ до додатку лише на Android та Android TV.

Варто зазначити, що YouTube Kids можна завантажити через App Store, Google Play Store або APK Mirror.

Довідка: YouTube Kids – платформа, на якій представлені відео, які підходять для перегляду молодим глядачам. Тим не менше, деякі кліпи, які не відповідають правилам платформи іноді просочуються у YouTube Kids.

Так, YouTube Kids була створена в першу чергу для батьків. Останні можуть обмежувати час перегляду відео дітьми та передивлятись, які кліпи їх чадо передивилось.