У Карпатах загинули двоє туристів

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 10:22

Українські рятувальники заявили, що у Карпатах в результаті обмороження загинули люди. Про трагедію стало відомо у п’ятницю ввечері.

Новину повідомляє прес-служба ДСНС, передає «Преса України».

Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що у горах Карпатах сталась трагедія. Тут в результаті обмороження загинули люди. Вчора, 22 лютого, на рятувальний пост надійшло повідомлення від групи туристів про погане самопучуття декількох з мандрівників.

«О 21:45 в ДСНС надійшла інформація, що на пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван звернулася група туристів (8 осіб), які рухалися на гору Піп Іван-Чорногорський», - йдеться у повідомленні.

В результаті трьох людей з ознаками обмореження відправили на рятувальний пост. На жаль, двом з них вижити не вдалось.

«Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинули 2 людини, решта 6 туристів знаходяться в приміщенні рятувального поста. Загроза життю відсутня», - уточнили рятувальники.