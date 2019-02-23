У Карпатах загинули двоє туристів

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Українські рятувальники заявили, що у Карпатах в результаті обмороження загинули люди. Про трагедію стало відомо у п’ятницю ввечері.
Новину повідомляє прес-служба ДСНС, передає «Преса України».
Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що у горах Карпатах сталась трагедія. Тут в результаті обмороження загинули люди. Вчора, 22 лютого, на рятувальний пост надійшло повідомлення від групи туристів про погане самопучуття декількох з мандрівників.
«О 21:45 в ДСНС надійшла інформація, що на пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван звернулася група туристів (8 осіб), які рухалися на гору Піп Іван-Чорногорський», - йдеться у повідомленні.
В результаті трьох людей з ознаками обмореження відправили на рятувальний пост. На жаль, двом з них вижити не вдалось.
«Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинули 2 людини, решта 6 туристів знаходяться в приміщенні рятувального поста. Загроза життю відсутня», - уточнили рятувальники.
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