14-річний українець згвалтував шестикласника

BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки 11:17
У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства 08:54
Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві 08:22
Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку 13:54
Найтитулованіший тенісист Росії гостро висловився про росіян 13:17
Ляшко пообіцяв повернути життя у депресивні села України 11:16
Уряд попіклується про пенсіонерів з великим стажем – Рева 10:45
Росія не допустить провокацій у Керченській протоці – Захарова 10:15
Офіційна гривня завершила тиждень зміцненням до долара та євро 09:43
Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка» 09:11
Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200» 08:31
Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн 07:33
Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією 07:01
Первокласный ремонт и замена стартеров в «Скай стартер» 06:37
Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом 06:29
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
В одному з українських сіл 14-річний хлопець вступив у статевий зв’язок з дитиною. Стало відомо, що його підштовхнуло на такий мерзенний крок.
Новину передає «Преса України».
Перший заступник начальника поліції України генерал В’ячеслав Аброськін повідомив, що в одному з українських сіл 14-річний хлопець зґвалтував шестикласника 2005 року народження. Про це Аброськін написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Статеві злочини відносно дорослих громадян - це біда, а відносно дітей - це подвійна трагедія. Чому? Бо це діти, які тільки починають життя, й як воно почнеться, так і вони будуть його сприймати вже до кінця», - додав він.
За словами генерала, ґвалтівник знімав все на мобільний телефон.
«Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі», - додав генерал.
Підсумовуючи він зазначив, що в Україні необхідно створити закон, який жорстоко каратиме за статеві злочини відносно малолітніх дітей.
11:17: BlackBerry стане найбільшою компанією сфери кібербезпеки
08:54: У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства
08:22: Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві
13:54: Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.