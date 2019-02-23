14-річний українець згвалтував шестикласника

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 09:54

В одному з українських сіл 14-річний хлопець вступив у статевий зв’язок з дитиною. Стало відомо, що його підштовхнуло на такий мерзенний крок.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник начальника поліції України генерал В’ячеслав Аброськін повідомив, що в одному з українських сіл 14-річний хлопець зґвалтував шестикласника 2005 року народження. Про це Аброськін написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Статеві злочини відносно дорослих громадян - це біда, а відносно дітей - це подвійна трагедія. Чому? Бо це діти, які тільки починають життя, й як воно почнеться, так і вони будуть його сприймати вже до кінця», - додав він.

За словами генерала, ґвалтівник знімав все на мобільний телефон.

«Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі», - додав генерал.

Підсумовуючи він зазначив, що в Україні необхідно створити закон, який жорстоко каратиме за статеві злочини відносно малолітніх дітей.