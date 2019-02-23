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Українці дешево подорожуватимуть до Мадриду

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 09:21
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Українці дешево подорожуватимуть до Мадриду

Лоукостер Ryanair вирішив порадувати українських мандрівників новими рейсами до Європи. Так, українці літатимуть з Києва до Мадриду.

Новину передає «Преса України».

У жовтні поточного року найбільший європейський лоукостер Ryanair запустить новий маршрут. Українці зможуть відправитись з аеропорту Києва до столиці Іспанії, міста Мадрид. Рейси здійснюватимуться 4 рази на тиждень. До слова, час в дорозі складе 4 години 15 хвилин.

Точний розклад буде оприлюднено найближчим часом. Про це розповіла менеджер з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі Ольга Павлонка.

«Ryanair рада оголосити про новий київському маршруті в Мадрид, який стартує в жовтні 2019 року і буде виконуватися чотири рази на тиждень в рамках нашого зимового розкладу на 2019 рік. Клієнти в Україні тепер можуть бронювати рейси в Мадрид вже в березні 2020 року, а наше повний розклад буде опубліковано найближчим часом», - зазначила вона.

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