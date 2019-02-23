У 2019 році Північну Корею чекає дефіцит продовольства

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 08:54

Стало відомо, що 41% північнокорейців недоїдають. За прогнозом, у 2019 році Північ знову чекає дефіцит продовольства.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що у Північній Кореї очікують дефіцит продовольства на рівні 1,4 мільйона тонн. За даними північнокорейських ЗМІ, уряд КНДР закликає міжнародні організації терміново відреагувати та допомогти вирішити ситуацію.

«Виробництво продовольства у КНДР у 2018 році склало 4,951 млн. тонн. Це на 503 тис. тонн меше, ніж у 2017 році. Причини низьких врожаїв - засуха», - наголошують ЗМІ.

За словами чиновників, Північ збирається імпортувати 200 тисяч тонн продовольства. У поточному році КНДР очікує зібрати близько 400 тис. тонн ранніх культур.

«Але все одно на одну людину припадає 300 г продовольства на добу, замість 550 г передбачених», - розповіли чиновники.

Тим часом прес-секретар ООН Стефан Дуяррік заявив, наразі проходять консультації на тему вливу на ситуацію з продовольством серед найбільш вразливих верств населення. До слова, за оцінками ООН, загалом у КНДР 10,3 млн людей, тобто майже половина населення, потребують допомоги.

«41% північнокорейців недоїдають», - додав Дуджарік.