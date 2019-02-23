Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом
  • Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч»
  • Політика Доктора смерть Супрун і її похоронної команди проти українців – Ляшко

Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві

Аня Мартинюк 23 лютого 2019, 08:22
Версія для друку
Для Білозір закони не писані: Кума Порошенка продовжила будувати багатоповерхівку у Києві

Оксана Білозір, маючи мільйони на рахунках та діамантовий годинник на руці, вирішила «прикрасити» історичну частину Києва багатоповерхівкою. Обійти всі закони їй допоміг Віталій Кличко.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ та Народна артистка України Оксана Білозір вирішила вкласти свої мільйони у будівництво багатоповерхівки. Місце кума Петра Порошенко обрала найкраще - в історичному центрі Києва, на Подолі. 

Народну обраницю навіть не бентежий той факт, що будівницво протизаконне. У КМДА дали добро на порушення всіх можливих законів. Зокрема, завітне «так» сказав мер Києав та однопартієць Білозір Віталій Кличко.

«Це найкраща ілюстрація боротьби з кумівством та корупцією за останні 5 років», - прокоментували подію українські журналісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внесла у свою декларацію Білозір. Так, мільйонерка має 4 земельні ділянки, 5 авто, яхти, годинник із золота, ще одні з діамантами та мільйони на рахунках у банку.


Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції