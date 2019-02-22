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Оксана Кривенко розповіла, як українські споживачі послуг ЖКГ можуть перевірити достовірність начислених космічних сум, які приходять їм у платіжках. Так, запрацював відповідний мобільний додаток.
Новину передає «Преса України».
Глава НКРЕКУ Оксана Кривенко заявила, що в Україні запрацював мобільний додаток «Енергетика-онлайн». За її словами, тепер кожен українець має змогу особисто перевірити чи правильний рахунок прийшов у квитанції на оплату послуг ЖКГ.
Крім того, додаток дає змогу ознайомитися з тарифами на комуналку, а також способом перерахунку спожитих послуг.
«Додаток поки функціонує тільки по послугах надання електроенергії і природного газу», - уточнила вона.
За словами Кривенко, клієн має обирати відповідну послугу, зазначити категорію споживання та розмір пільг. Кривенко наголосила, що у разі виявлення помилки можна написати скаргу. Вона також запевнила, що НКРЕКУ реагуватиме на них.
13:54: Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку
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