Українцям створили мобільний додаток для перевірки рахунків за комуналку

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 13:54

Оксана Кривенко розповіла, як українські споживачі послуг ЖКГ можуть перевірити достовірність начислених космічних сум, які приходять їм у платіжках. Так, запрацював відповідний мобільний додаток.

Новину передає «Преса України».

Глава НКРЕКУ Оксана Кривенко заявила, що в Україні запрацював мобільний додаток «Енергетика-онлайн». За її словами, тепер кожен українець має змогу особисто перевірити чи правильний рахунок прийшов у квитанції на оплату послуг ЖКГ.

Крім того, додаток дає змогу ознайомитися з тарифами на комуналку, а також способом перерахунку спожитих послуг.

«Додаток поки функціонує тільки по послугах надання електроенергії і природного газу», - уточнила вона.

За словами Кривенко, клієн має обирати відповідну послугу, зазначити категорію споживання та розмір пільг. Кривенко наголосила, що у разі виявлення помилки можна написати скаргу. Вона також запевнила, що НКРЕКУ реагуватиме на них.