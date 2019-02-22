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Найтитулованіший тенісист Росії гостро висловився про росіян

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 13:17
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Найтитулованіший тенісист Росії гостро висловився про росіян

Євгеній Кафельніков, який не так давно заявив, що Донбас – Україна, висловився про особливості громадян РФ. Так, він назвав їх безграмотними і ледачими папуасами.

Новину передає «Преса України».

Найтитулованіший тенісист Росії та заслужений майстер спорту Євгеній Кафельніков відреагував на новину російських ЗМІ про те, що більшість росіян підтримують діяльність Володимира Путіна на посаді президента.

На своїй сторінці у соцмережі 45-річний спортсмен зазначив, що більшість росіян думають лиш про те, як надурити свого сусіда.

«Більшість росіян, це безграмотні, ледачі, і неохайні папуаси, у яких тільки одне на умі: «як на**ати свого сусіда», - написав він.

Варто зазначити, що раніше Євгеній Кафельніков заявляв, що Донбас – Україна. 

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