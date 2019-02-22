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Олег Ляшко нагадав, що українські села знаходяться у занедбаному стані. Він також пообіцяв зробити з сільських дітей депутатів та міністрів.
Новину передає «Преса України».
Кандидат на пост президента України Олег Ляшко відзвітував про свій візит у село Солоне, що на Дніпропетровщині. За його словами, тут живуть дуже привітні люди, навіть попри те, що регіон називають депресивним.
«Роботи нема, землю забирають, навіть будинок культури, який колись асоціювався зі святом - обшарпаний і занедбаний. Я знаю, як повернути життя в це та тисячі інших депресивних сіл по всій країні - запровадити масштабні програми підтримки тваринництва, встановити агропереробку, дати дотації, пільгові кредити, компенсувати 50% вартості сільгосптехніки, повернути спецрежим повернення ПДВ», - написав він у соцмережі.
Лідер «Радикальної партії» навіть пообіцяв зробити з дітей селян депутатів та міністрів, щоб вони «не на базарах стояли і не їздили на заробітки по закордонах».
«Більше корів в селі - менше свиней при владі!» - підсумував він.
Нагадаємо, 31 березня в Україні пройдуть президентські вибори. Наразі кандидати на головний пост країни мандрують Україною, проводячи агітаційну кампанію.
11:16: Ляшко пообіцяв повернути життя у депресивні села України
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