Уряд попіклується про пенсіонерів з великим стажем – Рева

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 10:45

Андрій Рева нагадав, що українці отримують дуже низькі пенсії. Він запевнив, що уряд думає над тим, як виправити ситуацію.

Новину передає «Преса України».

Міністр соціальної політики Андрій Рева виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Він відповів на за питання про пенсії для українців. За словами міністра, уряд працює над створенням механізму, який дозволить збільшити допомогу від держави для людей, які мають достатній страховий стаж.

«Є люди, які мають повний страховий стаж, але пенсії низькі в силу того, що вони в радянський час отримували достатньо низьку заробітну плату. Це колгоспники, працівники дошкільних дитячих закладів, санітарки в лікарнях - у них завжди була низька зарплата», - розповів він.

За словами Реви, такі люди повинні отримувати більші пенсії. Нагадаємо, український міністр регулярно удостоює себе надбавки до зарплати за інтенсивність праці. В середньому за його послуги платять близько 60 тисяч гривень на місяць.