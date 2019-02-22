Росія не допустить провокацій у Керченській протоці – Захарова

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 10:15

Марія Захарова попередила, що Росія готова знову проявити агресію у Керченській протоці. За її словами, Кремль не допустить «провокацій» збоку України.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова зробила чергову гучну заяву. За її словами, російські дипломати працюють над тим, аби в Керченській протоці більше не виникали провокації.

«Для цього ведеться, в тому числі, політична і дипломатична робота», - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що Київ готує провокації у водах Азовського та Чорного морів. А саме шляхом проходження українських кораблів Керченською протокою у супроводі з кораблями НАТО.

Тим часом Марія Захарова зазначала, що російські силовики готові до такого ходу подій і вони обов’язково зроблять відповідні кроки. Як повідомлялось раніше, 25 листопада минулого року російські прикордонники незаконно затримали 24 українських моряків поблизу Керчинської протоки.

Для цього був відкритий вогонь. Деякі українські морякі отримали поранення. Наразі вони знаходяться у СІЗО Москви. Світова спільнота продовжує засуджувати ескалацію збоку Кремля та закликає звільнити українців та повернути захоплені кораблі.