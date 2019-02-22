Офіційна гривня завершила тиждень зміцненням до долара та євро

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 09:43

Офіційна гривня в Україні продовжує зміцнюватись. Долар та євро втратили 8 на 58 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 22 лютого, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27 грн. Днем раніше, 21 лютого, встановлений банком курс був на рівні 27,08 грн. Нацвалюта зміцніла одразу на вісім копійок. Нагадаємо, гривня розпочала останній місяць зими з курсу 27,74 грн. З 1 лютого спостерігається поступове зміцнення гривні.

За словами експертів, пояснити неочікуване зміцнення нацвалюти можна передвиборчим періодом. Так, певним чиновникам вигідніше наразі скупити валюту дешево. Експерти порекомендували простим українцям робити теж саме, зважаючи на те, що гривня перевалить за психологічну позначку 30 грн за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,65 грн. Європейська валюта втратила 58 копійок. Найвищий курс євро до гривні у поточному місяці був зафіксований 1 лютого – 31,86 грн/євро.