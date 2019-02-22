Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка» 09:11
Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200» 08:31
Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн 07:33
Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією 07:01
Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом 06:29
Три потенційні президенти України феноменальні самі по собі - політолог 13:46
Експерт прокоментував рішення Кабміну «кинути євробляхерів» 13:09
Как КБ “Южное” осваивает космос и кому это нужно в Украине 10:03
Порошенко отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» 09:50
Для російських військових створили телефон, схожий на пульт для телевізора 09:28
Російське пропагандистське чтиво не змогло потрапити в Україну 13:05
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Олександр Дубінський заявив, що журналістам не дають інформацію про злочинне будівництво «Стіни Яценюка» на кордоні з РФ. За його словами, на цьому проекті розкрадаються мільярди гривень під прикриттям Петра Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, журналіст Олександр Дубінський прокоментував інформацію про те, що прикордонна служба України повністю засекретила всі контракти щодо будівництва «стіни Яценюка». У своєму блозі експерт зазначив, що на будівництво ганебної стіні з держбюджету крадуть колосальні суми.
«Пам’ятаєте цей фарс, коли вони таку маленьку сітку, якою я навіть не знаю, що можна огородити, встановили на кордоні з РФ. Це 400 км кордону. Потратили вони на неї мільярди гривень. В минулому році 500 млн грн, в цьому році – 400 млн грн. А будується ця х**ня з 2014 року», - нагадав він.
За словами журналіста, спроби дізнатись, хто будує стіну, як це проходить, за які кошти будується – не увінчуються успіхом.
«Прикордонна служба по суті підконтрольна «Народному фронту» структура. І вона засекречує історію проти Яценюка. Якби «Народний фронт» і Арсеній Яценюк були проти Пєті (Петра Порошенка – ред.), за стіну давно б взялись правоохоронці», - наголосив Дубінський.
09:11: Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка»
08:31: Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200»
07:33: Країна-агресорка РФ продала Україні ядерне паливо на $374 млн
07:01: Експерт назвав показухою затримання представників Порошенка поліцією
06:29: Держзрада: Оприлюднено нові докази продажу землі у Криму українським послом
13:46: Три потенційні президенти України феноменальні самі по собі - політолог
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.