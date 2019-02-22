Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка»

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 09:11

Олександр Дубінський заявив, що журналістам не дають інформацію про злочинне будівництво «Стіни Яценюка» на кордоні з РФ. За його словами, на цьому проекті розкрадаються мільярди гривень під прикриттям Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, журналіст Олександр Дубінський прокоментував інформацію про те, що прикордонна служба України повністю засекретила всі контракти щодо будівництва «стіни Яценюка». У своєму блозі експерт зазначив, що на будівництво ганебної стіні з держбюджету крадуть колосальні суми.

«Пам’ятаєте цей фарс, коли вони таку маленьку сітку, якою я навіть не знаю, що можна огородити, встановили на кордоні з РФ. Це 400 км кордону. Потратили вони на неї мільярди гривень. В минулому році 500 млн грн, в цьому році – 400 млн грн. А будується ця х**ня з 2014 року», - нагадав він.

За словами журналіста, спроби дізнатись, хто будує стіну, як це проходить, за які кошти будується – не увінчуються успіхом.

«Прикордонна служба по суті підконтрольна «Народному фронту» структура. І вона засекречує історію проти Яценюка. Якби «Народний фронт» і Арсеній Яценюк були проти Пєті (Петра Порошенка – ред.), за стіну давно б взялись правоохоронці», - наголосив Дубінський.