Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200»

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 08:31

Житель окупованої Горлівки розповів, що з міста вивезли «вантаж 200». Мова йде про бойовиків, які загинули, захищаючи інтереси Путіна на сході України.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-користувач Олександр Соколов розповів на своїй сторінці у соцмережі, що з моргу окупованої російськими найманцями Горлівки вивезли трупи бойовиків. За його словами, у середу, 20 лютого, одразу два автобуси з «вантажем 200» попрямували до Росії.

«З хорошого. Сьогодні від моргу центральної лікарні №2 окупованій Горлівки відчалили два мікроавтобуси, Ford і DAF з номерами лаптестана. Кількість посилок - дев'ять. Відома доля двох героїв «громадянської війни». Одна мавпа їде в *Саратов, друга - в Тюмень ... Вартість перевезення цинку в Тюмень рівнозначна вартості хорошого авто. Побажання родичам дохлої мавпи - відмовтеся від тіла і купіть Lada Калина ... Баби ще народять», - написав він.

Варто зазначити, що у Росії аби приховати злочини на Донбасі не встановлюють інформаційні таблички на могилах бойовиків. Тим не менше, деякі родичі загиблих самі встановлюють таблички, з який стає ясно, що росіяни загинули, захищаючи інтереси Кремля на Донбасі.