Більше не захищають інтереси Кремля: З Горлівки вивезли «вантаж 200»

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Житель окупованої Горлівки розповів, що з міста вивезли «вантаж 200». Мова йде про бойовиків, які загинули, захищаючи інтереси Путіна на сході України.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-користувач Олександр Соколов розповів на своїй сторінці у соцмережі, що з моргу окупованої російськими найманцями Горлівки вивезли трупи бойовиків. За його словами, у середу, 20 лютого, одразу два автобуси з «вантажем 200» попрямували до Росії.
«З хорошого. Сьогодні від моргу центральної лікарні №2 окупованій Горлівки відчалили два мікроавтобуси, Ford і DAF з номерами лаптестана. Кількість посилок - дев'ять. Відома доля двох героїв «громадянської війни». Одна мавпа їде в *Саратов, друга - в Тюмень ... Вартість перевезення цинку в Тюмень рівнозначна вартості хорошого авто. Побажання родичам дохлої мавпи - відмовтеся від тіла і купіть Lada Калина ... Баби ще народять», - написав він.
Варто зазначити, що у Росії аби приховати злочини на Донбасі не встановлюють інформаційні таблички на могилах бойовиків. Тим не менше, деякі родичі загиблих самі встановлюють таблички, з який стає ясно, що росіяни загинули, захищаючи інтереси Кремля на Донбасі.
09:11: Злочин - крадіжка: Журналіст нагадав про ганебну «Стіну Яценюка»
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