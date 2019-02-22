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Кішка Карла Лагерфельда успадкувала £150 млн

Аня Мартинюк 22 лютого 2019, 08:05
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Кішка Карла Лагерфельда успадкувала £150 млн

Знаменита кішка Choupette, яку дуже любив нині покійний Карл Лагерфельд, успадкувала від «татка» чималу суму. Також з’явилось траурне фото домашньої улюблениці дизайнера.

Новину передає «Преса України».

Улюблена кішка Карла Лагерфельда Choupette дійсно успадкувала від знаменитого дизайнера чималу суму. Мова йде про £150 млн. Про те, що домашня улюблениця отримає щедрий спадок від свого господаря стало відомо ще у минулому році.

В одному з інтерв’ю Карл Лагерфельд заявляв, що після смерті Choupette успадкує певну суму. При цьому він запевнив, що «грошей вистачить усім».  Як відомо, Лагерфельд мав особливий зв’язок з кішкою. Для неї також створили окремий Instagram-акаунт.

Після того, як стало відомо про смерть 85-річного дизайнера, на сторінці Choupette з’явилось жалобливе фото. На ньому кішка позує з чорную вуаллю.

«Дякую всім за слова співчуття. З колись холодним, але тепер просто розбитим серцем, я йду в траур. Я молюся, щоб ваші добрі слова і добрі побажання допомогли мені йти вперед у своє майбутнє без тата Карла Лагерфельда як самостійна жінка», - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, Карл Лагерфельд помер 19 лютого. У нього був рак підшлункової залози.

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